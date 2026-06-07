Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grup 4. hafta mücadelesinde Boğaziçi ile 1461 İskele Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serdar Gürpınar’ın yaptığı mücadeleyi ev sahibi Boğaziçi 1 – 0 kazandı.

Oldukça sıcak bir havada oynanan ve hafta içi de maç yapan takımların mücadelesi vasatın üzerine çıkamazken, her iki takımda pozisyon üretemezken ilk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede takımlar daha da oyundan düşerken, karşılaşmanın son dakikasında Boğaziçi takımı Celal Güllet’in ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1 – 0 kazandı.

Bu sonuçla Boğaziçi puanını 9 yaparak averajla grupta liderliğini korudu.