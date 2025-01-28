AKSA SÜPER LİG 16. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu ikinci yarısının ilk haftası olan 16’ncı hafta tamamlandı.

İkinci devreye başlarken en yakın rakibi olan MTG ile 3 puan fark olan Değirmenlik takımı 16. Haftada MTG’nin berabere kalması kendisinin ise galip gelmesiyle puan farkını 5’e yükseltti. Diğer takipçileri olan Cihangir ile Doğan T. Birliği arasındaki maçın da beraberlikle sonuçlanmasıyla onlarla olan puan farkını 7’ye çıkaran Değirmenlik zirvede rahatladı.

Ligde play-out hattı ile orta sıralarda mücadele eden takımlar arasındaki puan farkının sadece 6 olması her hafta alınacak puanının değerini biraz daha artırıyor.

İkinci devreye başlarken düşme hattı içinde başlayan DND Gençler Birliği’nin Lefkoşa’dan 3 puanla dönmesi Karşıyaka’nın ise beraberlikle haftaya kapatmasıyla düşme hattından çıktı.

Gönyeli’nin play-out hattından çıkma adına galibiyet hedeflediği maçta öne geçmesine karşın Esentepe’nin buna izin vermeyerek sahadan beraberlikle ayrılması sonrasında iki takım da play-out sıkıntısını yaşamaya devam etti.

Süper Ligin 16’ncı haftasında 2 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 16’ncı haftada 4 beraberlik yaşandı.

Bu hafta oynanan maçlarda 25 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.12 oldu. Atılan gollerin 20 tanesi yabancı futbolculardan gelirken, sadece 5 golü yerli futbolcular attı.

Bu haftaki maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı.

Hakemler 16’ncı haftada 37 sarı kart gösterirken, iki de kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartlar Yeşilova’dan Arda Ateş ve Gökhan Sarıoğlu’na çıktı.

Gol krallığı yarışında 14 golle zirvede olan MTG’den Şenol Şoför’e Çetinkaya’dan Usumane Djabi attığı 2 gol ile ortak olurken, Gönyeli’den Soulaymane Doukara ve Lefke’den Christopher Fourmy 13 golle onları takibe devam ettiler.

Haftanın Takımı: DND Gençler Birliği

İkinci devreye düşme potası içinde başlayan DND Gençler Birliği takımı konuk olduğu Çetinkaya deplasmanında iyi bir oyun ve güzel gollerle sahadan 3 – 2 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet hem takıma hem camiaya ayrı bir motivasyon katmış oldu

Haftanın Futbolcusu: Nfanly Sylla (CB Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü takımının devre arasında Yenicami takımından transfer ettiği Nfanly Sylla attığı 2 golle takımına hem 3 puanı getirdi hem de kaliteli bir futbolcu olduğunu maç boyunca ortaya koyduğu futbolla göstermiş oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay(Gençlik Gücü)

İkinci devreye takımda revizyon yaparak ve kadrosunu değiştirerek hazırlanan Gençlik Gücü’nde teknik direktör Turan Altay, takımını iyi organize ederek güzel bir oyunla rakibini mağlup etmesinde önemli pay sahibi oldu.

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Mağusa Türk Gücü-Göçmenköy)

Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy arasında oynanan zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini yapan Emre Öztaşlı, maç boyunca hem pozisyonlara yakın olarak, hem de yerinde düdüklerle iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası:

Candy Agbane (Lefke), Karl Namnganda (Göçmenköy), Semih Ünaldı (M Değirmenlik), Mikhail Kenro (DND Gençler Birliği)

Haftanın Onbiri:

İrfan (Lefke), Adil(M. Değirmenlik), Osman(Gençler Birliği), Kadir(Göçmenköy), Çağrı(GG), Ünal(Değirmenlik), Berk (Gençler Birliği), İbrahim(Gönyeli), Mustafa(Lefke), Lukman(Esentepe), Okpe(MTG)

Aksa Süper Lig 16. Hafta sonuçları

Çetinkaya-DND Gençler Birliği:2 – 3

A.Yeşilova-Karşıyaka: 1 – 1

Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 1

Mağusa T.Gücü-Göçmenköy: 2 – 2

M.Değirmenlik-Yenicami : 2 – 1

Gönyeli-Esentepe: 3 – 3

Mesarya-Lefke: 0 – 1

CB Gençlik G.-TH Dumlupınar 2 – 0

Aksa Süper Lig 17. Hafta maç programı

DND Gençler Birliği – Mesarya

Esentepe – M. Değirmenlik

Doğan Türk Bir. – Gönyeli

Göçmenköy – Çetinkaya

Karşıyaka – Mağusa T. Gücü

Yenicami – C.B Gençlik Gücü

Lefke – Cihangir

T. H Dumlupınar – A. Yeşilova

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

