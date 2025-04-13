Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Çağrı Kıral, Yannick Nkurunziza, Mustafa K. Atlar, Hasan Akkuyu, Oumar Diouf, Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı, Ali Öztürk, Arif Uysal, İbrahim H. Karadal

Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Okan Gün, Amstrong Chidi, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Mustafa Süzgen, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Candy Agbane, Christopher Fourmy

Goller: Dk.13 İbrahim H. Karadal Dk.26 Arif Uysal Dk.54 ve Dk.76 Oumar Diouf (Gençlik Gücü) Dk.41 (P) Dk72 ve Dk. 81 (P) Christopher Fourmy Lefke

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Lefke, Lefkoşa’da karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele tam bir gol düellosuna sahne oldu, ev sahibi ekip maçı 4-3 kazandı. Gençlik Gücü’nün golleri, Oumar Diouf (2), İbrahim Halil Karadal ve Arif Uysal’dan gelirken, Lefke’nin 3 golünü de 2’si penaltıdan olmak üzere Christopher Fourmy kaydetti. China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle puanını 45’e yükseltirken, Lefke 48 puanda kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Gençlik Gücü, Gençler Birliği deplasmanına konuk olacak, Lefke ise Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.

Foto: GG

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