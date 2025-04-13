Yılmazköy’de, İzge dönemi sona erdi Yılmazköy’de, İzge dönemi sona erdi

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Çağrı Kıral, Yannick Nkurunziza, Mustafa K. Atlar, Hasan Akkuyu, Oumar Diouf, Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı, Ali Öztürk, Arif Uysal, İbrahim H. Karadal

Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Okan Gün, Amstrong Chidi, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Mustafa Süzgen, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Candy Agbane, Christopher Fourmy

Goller: Dk.13 İbrahim H. Karadal Dk.26 Arif Uysal Dk.54 ve Dk.76 Oumar Diouf (Gençlik Gücü) Dk.41 (P) Dk72 ve Dk. 81 (P) Christopher Fourmy Lefke

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Lefke, Lefkoşa’da karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele tam bir gol düellosuna sahne oldu, ev sahibi ekip maçı 4-3 kazandı. Gençlik Gücü’nün golleri, Oumar Diouf (2), İbrahim Halil Karadal ve Arif Uysal’dan gelirken, Lefke’nin 3 golünü de 2’si penaltıdan olmak üzere Christopher Fourmy kaydetti. China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle puanını 45’e yükseltirken, Lefke 48 puanda kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Gençlik Gücü, Gençler Birliği deplasmanına konuk olacak, Lefke ise Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.

Foto: GG

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

27

20

5

2

78

24

54

65

2.

Doğan Türk Birliği

27

19

6

2

61

24

37

63

3.

Cihangir GSK

27

16

4

7

56

36

20

52

4.

Lefke TSK

27

15

3

9

47

38

9

48

5.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

27

14

3

10

46

36

10

45

6.

Çetinkaya TSK

27

13

5

9

54

38

16

44

7.

Alsancak Yeşilova SK

27

11

6

10

45

48

-3

39

8.

Mesarya SK

27

10

5

12

41

43

-2

35

9.

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

27

11

2

14

43

50

-7

35

10.

Esentepe KKSK

27

9

5

13

35

43

-8

32

11.

Göçmenköy İYSK

27

7

7

13

34

48

-14

28

12.

Karşıyaka SK

27

8

3

16

34

67

-33

27

13.

Gönyeli SK

27

7

3

17

39

61

-22

24

14.

Yenicami AK

27

7

2

18

40

55

-15

23

15.

DND L. Gençler Birliği SK

27

5

5

17

23

47

-24

20

16.

Değirmenlik SK

27

12

0

15

26

44

-18

0