Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Atlar, Arif Malek

Gönyeli: Denis Çağdan, İbrahim Kaba, Azat Tip, Bayram Anday (Dk.61 Hasan Kanlı), İsmail Sarıkaya, Ceylan Taneri (Dk.69 Yaz), Berkem Nurdal, Ladji Malle, Abdoul Razak, Ege Uçar (Dk.46 Souleymane Doukara), Ömer Bayraktar (Dk.61 Ahmet Aksoy)

Göçmenköy: Muratcan Kocaman, Bilal Ceylan, Arda Karacan, Reşit Erişik, Remzi Betmezoğlu, Arda Sözcü, Lütfi Cilesun (Dk.61 Kayra), Emmanuel Okorie, Eray Vudalı, İsmet Şafak (Dk.61 Süleyman Kaylak), Alaattin Yavuz

Goller: Dk.51 Emmanuel Okorie (Göçmenköy)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Süleyman Kaylak (Göçmenköy)

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında Gönyeli’nin konuğu olan Göçmenköy, karşılaşmayı tek golle kazandı ve haftayı galibiyetle kapattı. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin tek golü 51’inci dakikada Emmanuel Okorie’den geldi. Göçmenköy ikinci devrede bir de penaltı atışından yararlanamadı, bunun yanı sıra 75’inci dakikada Süleyman Kaylak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27.dk: Gelişen Gönyeli atağında ceza alanı dışından Abdoul Razak’ın vuruşu yandan auta gitti.

35.dk: Sol kanattan gelişen Göçmenköy atağında Enes’in ortasında kaleye yönelen topu kaleci Denis son anda önledi.

38.dk: Göçmenköy kontra atağında Okorıe-Remzi ver kaçında, Remzi’nin ceza alanı içerisinde vuruşu yan ağlarda kaldı.

45+3.dk: Gönyeli’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta İsmail’in etkili vuruşunu Reşit çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

49.dk: Çabuk gelişen Gönyeli atağında çalımlarla ceza alanına giren Abdoul Razak’ın vuruşu yandan dışarı gitti.

51.dk: Etkili gelişen Göçmenköy atağında ceza alanına giren Okorıe etkili vuruşu sonrasında takımını öne geçirdi.0-1

62.dk: Etkili gelişen Gönyeli atağında İbrahim Kaba’nın vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

71.dk: Göçmenköy kontra atağında Okorıe’nin getirdiği top sonrasında verdiği pasta Arda Sözcü’nün yakın mesafeden vuruşunu kaleci Denis güzel önledi.

75.dk: Gelişen Gönyeli atağında Hasan Kanlı ceza alanı içerisinde Süleyman tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Doukara kaleci Muratcan’ı geçemedi.

86.dk: Etkili gelişen Gönyeli atağında Abdoul Razak’ın vuruşunu kaleci Muratcan kontrol etti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.