Stadyum:Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdulkadir Karadağ, Şahin Coşkun

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa Tahsildaroğulları (46.Dk Arda Karanfiloğlu), Armstrong, Kouassi (46.Dk Okan), Yakup (78.Dk Mehmet Ali), Mustafa Süzgen, Erkan, Kaan, Candy (90.DK Rahmi), Fourmy

DTB: Dursun Cem, Kenan (80.Dk Serhat), Nba, Tunahan, Selm (57.Dk Toure), Doğukan, Arda Eren (57.Dk Rfat), Mustafa Salk, Al Savaşan, Blly (88.Dk Kaan), Emre Soytürk

Goller: 17.Dk Candy, 65.DK (P) Fourmy (Lefke)- 5.Dk Blly, 39.Dk Arda Metn, 74.Dk Toure (DTB)

Kırmızı kartlar: 40.Dk Kaan (Lefke)- 54.Dk Tunahan (DTB)

AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği konuk olduğu Lefke’yi 3-2 mağlup ederek lider Mağusa Türk Gücü’nü takibini sürdürdü.

6 Ağustos Stadı’nda yer alan mücadeleyi her iki takım da 10’ar kişi tamamladı.

Doğan Türk Birliği 5’inci dakikada Billy Michael ile 1-0 öne geçerken, Lefke bu gole 17’nci dakikada Candy ile yanıt verdi. 39’uncu dakikada Arda Eren Metin ile Doğan skor üstünlüğünü yeniden elde etti. 41’inci dakikada Lefke’den Kaan Savaşkan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 52’nci dakikada Tunahan Şencan kırmızı kart görürken bu kez Doğan Türk Birliği sahada 10 kişi kaldı. Lefke 65’inci dakikada kazandığı penaltıyı Fourmy ile gole çevirerek skoru 2-2 yaptı. Oyuna sonradan giren Toure’nin 74’üncü dakikada kaydettiği güzel gol maçı 3-2’lik skorla Doğan Türk Birliği’ne kazandırdı.

Zorlu Lefke deplasmanından galibiyetle ayrılan Doğan Türk Birliği puanını 54 yaparak lider Mağusa Türk Gücü’nün 2 puan ardından zirve takibini sürdürdü. Lefke ise 45 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, Gönyeli’ye konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise DND Larnaka Gençle Birliği’ni konuk edecek.

(Foto: Özgür Göksel)