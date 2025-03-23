Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Rüya Sakallı
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Coffie, Sinan, Zihni(Bünyamin), Orkhan, Emre Kuvvetlişahin, Nevzat(Mehmet Gürlü), Andy Okpe, Emre Özsin(Kenana), Dinopeter(Sadık Balarabe), Şenol(Mehmet Erol).
C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Ahmet, Çağrı(Ali), Salih, İbrahim, Yannick, Mustafa Kemal, Sylla, Mustafa Sakallı(Arif), Hasan(Mahmut), Diouf.
Goller:Dk. 20 Sinan, Dk. 29 Şenol, Dk. 76 Emre Özsin (MTG), Dk. 56 Ahmet, Dk. 80 Yannick (GG)
AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında lider Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü’nü 3-2 yenerek haftayı kayıpsız tamamladı.
Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan karşılaşmada MTG’ye galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Sinan Öğüt, 29’uncu dakikada Şenol Şöför ve 76’ncı dakikada Emre Özsin kaydetti. Gençlik Gücü’nün maçtaki golleri 53’üncü dakikada Ahmet Sönmez ve 80’inci dakikada Yannick Nkurunziza’dan geldi.
Puanını 56 yaparak liderliğini sürdüren Mağusa Türk Gücü, gelecek hafta Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. 41 puanda kalan Gençlik Gücü ise Çetinkaya’yı ağırlayacak