Birinci Ligin Güzelyurt ekiplerinden Binatlı, ikinci devrede daha iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak amacıyla yeni başkan Orsel Neşe yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi.

Binatlı yönetimi Göçmenköy'den Bekir Yıldız ve Mevlüt Önal'ı transfer etti.

İkinci devrede üst sıralara yükselmek isteyen Güzelyurt ekibi, bir süredir yaptığı girişimlerden sonuç alırken, her iki isim de kiralık olarak transfer edildi.

Binatlı ligin ilk devresini 13. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan Binatlı takımı ikinci devre hazırlıkları kapsamında kamp çalışmasına Acapulco Hotelde başladı.