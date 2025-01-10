Aksa 1. Lig Lideri Mormenekşe takımı ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken takım kadrosuna da önemli bir takviye yaptı.

Süper Lig ekibi Gençler Birliği’nin genç golcüsü Bülent Tur, Mormenekşe yönetimi ile yaptığı görüşme sonucunda anlaşma sağladı.

Mormenekşe yönetici Mustafa Menekşeli ile bir araya gelen Bülent Tur el sıkışarak ikinci devre için Mormenekşe Kulübü’yle söz kesti.

Mormenekşe Kulübü bu transferi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Aramıza Hoşgeldin BÜLENT TUR Bülent Tur

Kardeş kulübümüz Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nden takımımıza katılan BÜLENT TUR’a hayırlı olsun der, transferde kolaylık sağlayan kardeş kulübümüze teşekkür ederiz”