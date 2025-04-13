Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Berk Bağrıkara, Şahin Coşkun

Esentepe: Ali Karal, Deniz Kibar (Dk.62 Uğurcan), Frank Nyobe, Lukman Adeshina (Dk.90 Nersin), Salih Karal (Dk.90 Emek), Benjamin Bieleu, Mehmet A. Arıkan, Mustafa Soytürk, Sander Ersoy, Ali Avcısoyu (Dk.72 Tuğra), Devran Ali Güneş

T.H. Dumlupınar: Mahmut Demirgan, Mert Güçlücan (Dk.62 Hikmet), Osman Şanverdi (Dk.16 Orhan), Berk Büyükkal (Dk.62 Junior Adjessa) , Mehmet Altın (Dk.62 Yıldıray), Arda Yatman, Yasin Kurt, Doğukan Gören, Berk Güçlücan, Alihan Ak, Nazım Deveci (Dk.78 Yunus)

Goller: Dk.2 Salih Karal Dk.9 Deniz Kibar (P) (T.H. Dumlupınar)

AKSA Süper Lig’in 27’nci haftasında Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı konuk eden Esentepe karşılaşmayı 2-0 kazanarak ilaç gibi bir galibiyet aldı. Esentepe’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri maçın henüz başında Salih Karal ve Deniz Kibar’dan geldi. Esentepe bu galibiyetle 32’ye yükseltirken, Tremeşeli Holding Dumlupınar 35 puanda kaldı.

Ligde önümüzdeki hafta Esentepe, Yenicami deplasmanına gidecek, Dumlupınar ise zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.