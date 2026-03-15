Digiturk BTM 1. Lig’de cumartesi günü oynanması gereken Beyaz grup maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Mart Salı gününe ertelenirken, dün Kırmızı Grupta şampiyonu belirleyen maçlar oynandı.

KIRMIZI GRUP

Vadili – Akdoğan: 1 – 3

Dipkarpaz – Türkmenköy:5 – 9

Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü: 1 – 2

Tuzlaspor – Dörtyol: 1 – 2

BEYAZ GRUP

Aksa Süper Lig ve 1. Lig'de 22. haftanın sonuçları
İçeriği Görüntüle

17 Mart Salı Saat 15.00

Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Ozanköy,(Burak Mandıralı)

Arkın Bellapais Stadı: Bellapais Tatlısu – Ağırdağ Boğaz,(Ferhat Tuna)

Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu – Gaziveren, (Şahin Coşkun)

Pınarbaşı Stadı : Pınarbaşı – Denizli, (Serkan Özdenkçi)

Turgay Ersalıcı Stadı: Tepebaşı – Ortaköy,(Cenk Aras Özfutu)