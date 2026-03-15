Digiturk BTM 1. Lig’de cumartesi günü oynanması gereken Beyaz grup maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Mart Salı gününe ertelenirken, dün Kırmızı Grupta şampiyonu belirleyen maçlar oynandı.
KIRMIZI GRUP
Vadili – Akdoğan: 1 – 3
Dipkarpaz – Türkmenköy:5 – 9
Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü: 1 – 2
Tuzlaspor – Dörtyol: 1 – 2
BEYAZ GRUP
17 Mart Salı Saat 15.00
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Ozanköy,(Burak Mandıralı)
Arkın Bellapais Stadı: Bellapais Tatlısu – Ağırdağ Boğaz,(Ferhat Tuna)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu – Gaziveren, (Şahin Coşkun)
Pınarbaşı Stadı : Pınarbaşı – Denizli, (Serkan Özdenkçi)
Turgay Ersalıcı Stadı: Tepebaşı – Ortaköy,(Cenk Aras Özfutu)