Adını, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, 24 Aralık 1963’teki Kanlı Noel saldırısında hayatını kaybedenlerin anısından alan “24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi”, dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu. Güler, mesajında, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, yeni çağdaş modern hastanenin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, hastanenin Girne’de marka olacağını, özelde Girne ve KKTC halkına hizmet edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülkeye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, bitmek üzere olan Girne Hastanesi’nin de yıl sonuna kadar açılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, Lapta bölgesinde sağlık ocağının hizmete gireceğini, Güzelyurt Hastanesi ve Maraş Hastanesi’nin tamamlanacağını ifade ederek, 2025 yılının sağlık yılı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, hastanenin adının, Kıbrıs Türk halkının esareti yaşadığı yıllara atfedilmesini olumlu karşıladığını söyledi, teşekkür etti.

Tatar, Girne’nin nüfusunun 4 binden 200 bine ulaştığını da ifade ederek, bu rakam içinde vatandaşların yanı sıra işçiler, öğrenciler ve turistler olduğunu belirtti.