Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Törenler dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Bugün törenler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı'nda saat 09.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Bugün saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde Solo Türk gösteri yapacak.

Aynı zamanda 14.00-16.30 saatleri arasında Girne’de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi “Cumhuriyet Şöleni Korteji” yapılacak. Kortej Eski Girne Belediye Binası, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Antik Liman güzergahını izleyecek.

KKTC'nin 41. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bu akşam saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığında "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlenecek.

Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak. İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 09.30’da düzenlenecek. İkinci tören saat 09.45’te müze önünde düzenlenecek.

İskele’de saat 09.30’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak.

İlçelerin yanında bucaklarda da 15 Kasım’da çeşitli tören ve kutlamalar yapılacak.