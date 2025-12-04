AKSA Liglerinde 12. Hafta heyecanı bugün Girne’de oynanacak zorlu maçla başlıyor.

Süper Ligin zirvesinde yer alan Cihangir ile 3 puan gerisindeki 3. Sıradaki Doğan Türk Birliği bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Doğan Türk Birliği’nin zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmaya Doğan taraftarlarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Doğan Türk Birliği cephesinde hazırlıkların tamamlandığı ve oyuncuların hafta boyunca maça özel taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

CİHANGİR ZORLU DEPLASMANA HAZIR

Öte yandan Süper Lig lideri Cihangir’de zorlu maç öncesi hazırlıklar tamamlanırken, teknik ekip ve futbolcuların tamamen mücadeleye odaklandığı belirtildi. Hafta boyunca yüksek tempolu antrenmanlarla maça hazırlanan Cihangir’de hedef, zorlu Girne deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek.

Kulüp cephesi, takımın ortaya koyduğu birlik ruhunun ve sezon boyunca büyüyen hikâyenin bu maçta da sahaya yansıyacağı görüşünde. “Bir hayalin peşinde yürüyen” Cihangir, taraftarlarına yine mücadele dolu bir 90 dakika izletmeyi amaçlıyor.

Mücadele, 5 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da oynanacak ve karşılaşma BRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Her iki kulübün taraftarlarının büyük ilgi göstermesi beklenen maçın hakemi ise Kerem Eran oldu. Kerem Eran’ın yardımcılıklarını ise Özal Çağlayan ve Emre Çevikdal yapacak. 4. Hakem ise Turgay Misk olacak.

AKSA Süper Lig

BUGÜN(19.00)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Cihangir (Kerem Eran)

6 ARALIK CUMARTESİ (14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – A. Yeşilova

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mormenekşe

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı

7 ARALIK PAZAR (14.00)

Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Gönyeli

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Çetinkaya

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka

8 ARALIK PAZARTESİ (19.00)

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü

AKSA Birinci Lig

6 ARALIK CUMARTESİ (14.00)

Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Yalova

İskele Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Binatlı

Maraş Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Göçmenköy

Kozanköy R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy - Değirmenlik

7 ARALIK PAZAR (14.00)

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lapta

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – M. H. Yılmazköy

Kaplıca Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Aslanköy