Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları başladı. Oyunlar kapsamında gerçekleştirilen ilk branş futbol oldu.

Eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda derecelerin belirleneceği futbolda rakiplerini mağlup eden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final öncesi elemelerin ilk maçı KAÜ ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında oynandı. Ağırdağ Yaşar Rahmioğlu Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibini 6-3 mağlup eden KAÜ çeyrek finale yükseldi.

Bu maçın ardından aynı statta LAÜ ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) karşılaştı. Normal süresi 0-0 tamamlanan mücadeleyi seri penaltı atışları sonunda 5-4 kazanan LAÜ bir diğer çeyrek finalist oldu.

Şampiyonanın çeyrek final maçları 9 ve 11 Aralık tarihlerinde oynanacak. Program şöyle:

9 Aralık Salı

BAÜ – DAÜ (11.00)

ODTÜ – UKÜ (13.00)

11 Aralık Perşembe

GAÜ – KAÜ (11.00)

YDÜ – LAÜ (13.00)