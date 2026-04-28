Girne Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri, alınan bilgi üzerine yakın takibe aldıkları ZAA 371 plakalı kiralık aracı Şehit Ercan Yıldırım Sokak üzerinde tespit etti. Zanlı 24 yaşındaki Yusuf Emre Boztaş’ın kullanımındaki kiralık aracın önünü kesilerek durdurulurken, zanlı ile araçta bulunan 24 yaşındaki Kağan Aygen Rakıcı huzurunda araçta arama yapıldı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, satışa hazır paketlenmiş 2 gram kokain, 1 gram hintkeneviri, zanlı Rakıcı’nın cüzdanında 1 gram kokain aracın bagaj kısmında hassas terazi, ayrıca zanlı Boztaş’ın tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Dolar ve 70 Euro nakit para ele geçirildi. Suç üstü tutuklanan zanlılar, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

EVDE ÖĞÜTÜCÜ, UYUŞTURUCU VE YEŞİL REÇETEYE TABİ HAPLAR

Girne Özel Soruşturmalar biriminde görevli polis çavuşu Ömer Yavuz, zanlıların uyuşturucu madde hintkeneviri, kokain alma, verme ve tasarruf ayrıca İlaç Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların önceki gün Girne CÖŞ ekipleri tarafından tutuklandığını, zanlı Rakıcı’nın evinde gerçekleşen aramada 1 adet metal öğütücü, 1 gram hintkeneviri ve yeşil reçeteye tabi 7 adet Lyrica hap bulunduğunu kaydetti.

KONUMDAN ALIP BAŞKA KONUMA ATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Polis, yapılan sorgulamada zanlıların başka bir konumdan uyuşturucu alarak başka bir konuma attıklarını itiraf ettiklerini anlattı. Soruşturmanın çok yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçun ciddiyetine değinerek zanlıların bu sürede soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.