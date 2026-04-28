Lefkoşa’da, önceki Cumartesi günü, bir mağazaya müşteri olarak giden 29 yaşındaki Filistin vatandaşı Sobhı S.S. Almassrı Abeer, satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını, kasada ödeme yapmadan işletme dışına çıkararak çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “IQOS” isimli mağaza içerisinde müşteri olarak giden zanlının satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını alıp ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının 26 Nisan’da Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada elektronik sigara cihazının bulunduğunu kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2026 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.