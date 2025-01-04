ttec U 14 Erkekler Ligi ile U 18 Erkekler Liglerine birer maçla devam edildi.

U14’te Soyer Aksu

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ttec U Erkekler Ligi A Grubu maçında Soyer Aksu, Base Basketbol takımını 97-10 yenerek 4. maçında 4.galibiyetini alarak 8 puanla liderliğini sürdürdü. Base Basketbol ikinci yenilgisini aldı.

Maçta Soyer Aksu’da Arkan 22 sayı 11 ribaund ile 39 verimlilik ve takım arkadaşı Mustafa da 22 sayı 20 ribaund ve 36 verimlilikle maçın yıldızı oldular.

U 18’de KoopBank

Erkekler U 18 Ligi A Grubu maçında KoopBank deplasmanda Akdeniz Spor Birliği’ni 86-59 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz Spor Birliği ise üçüncü maçında ilk kez yenildi.

Maçta KoooBank oyuncusu Ada 24 dayı 11 ribaund ile hem double-double yaptı hem de 41 verimlilikle maçım en değerli oyuncusu oldu.