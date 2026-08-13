Girne’de önceki gün kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı isminin baş harfleri S.M.S.’ye hakaret ederek, ciddi şekilde darp eden isminin baş harfleri A.Ş., S.M.S.’yi tokatlayarak, kulak zarına zarar verdi.

Polise şikayet edileceğini öğrenen zanlı, evden kaçmaya çalışan genç kızı zorla eve kapatarak boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Ülkede çalışma izinli olarak garsonluk yaptığı öğrenilen zanlı, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın zanlının evinde gerçekleştiğini söyledi. Müşteki S.M.S.’nin şikayetçi olduğunu kaydeden polis, zanlı A.Ş.’nin ülkede bağlayıcı bir statüsü olmadığına işaret ederek davaları görüşülünceye kadar cezaevi talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.