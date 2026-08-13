Lefkoşa’da meydana gelen bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini ve sahte banka ödeme emri düzenleme suçlarıyla ilgili önceki gün tutuklanan isminin baş harfleri M.A.M.’nin ardından isminin baş harfleri B.S. de tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise başvurarak dolandırıldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada, müştekinin ödediği paranın önce B.S., ardından M.A.M.’nin hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, M.A.M.’nin 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, B.S.’nin ise 11 Ağustos’ta tutuklandığını ve iki adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlıların telefonlarının inceleneceğini ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.