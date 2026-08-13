Lefkoşa’da imam nikâhlı eşinin ve eşinin kız kardeşinin fotoğraflarını izinsiz çeken zanlı tutuklandı ancak mahkemede teminatla serbest bırakıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanan isminin baş harfleri A.A., dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 9 Ağustos tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında imam nikâhlı eşiyle birlikte yaşadığı cinsel içerikli anların fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Polis, zanlının eşinin aynı gün şikâyetçi olduğunu ancak daha sonra şikâyetini geri çekmesi üzerine zanlıya dava okunarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Ağustos’ta eşinin kız kardeşinin bacaklarının fotoğraflarını defalarca çektiğini, bunun üzerine hem eşinin hem de kız kardeşinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu kaydetti. Polis ayrıca, zanlının eşinin daha önce geri çektiği şikâyetini yeniden yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve söz konusu fotoğrafların bulunarak emare alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede çalışma izinli olduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.