Bostancı’da dün sabah meydana gelen trafik kazası şans eseri ucuz atlatıldı.
Kaza saat 06:00 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldi.
156 mlgr alkollü içki tesiri altında (yasal limitin beş katı) YK 231 plakalı Range Rover marka lüks aracıyla aşırı hızla seyreden 17 yaşındaki Arda K., direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında park halinde bulunan SV 912 plakalı salon araca çarptı.
Çarpma neticesinde savrulan SV 912 plakalı araç, aynı sokak üzerinde bulunan bir evin demir korkuluklarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı.