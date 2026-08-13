Girne’de alkol etkisi altında direksiyon başına geçerek, tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen Ö.E., ifade için Girne Polis Müdürlüğüne çağrıldı. Aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen zanlı, Trafik devriyelerde görevli polis memuru C.G.’yi darp ederek görevini yapmasını engelledi.

Girne Polis Müdürlüğünde olay çıkaran 26 yaşındaki zanlı, suçüstü tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

‘Polisi görevinden men’, ‘Uygunsuz tavır hareket’, ‘Rahatsızlık’ suçlamalarını kabul etmeyen zanlının kısa bir süre önce çalışma izninin iptal edildiği öğrenilirken, zanlı teminata bağlandı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının suç üstü tutuklandığını anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu. Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar, yurt dışına çıkışını yasaklayarak 40 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.