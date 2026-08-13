Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde ve Demirhan'da gerçekleştirilen denetimlerde KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen biri Türkiye, ikisi Pakistan beşi Bangladeş uyruklu 6 kaçak tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa bölgesinde yakalanan 4 kişi hakkında olguları aktaran polis memuru, 11 Ağustos 2026 tarihinde 06:30-08:30 saatleri arasında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrollerde isminin baş harfleri İ.D.'nin yapılan muhaceret kontrolünde 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 gün, isminin baş harfleri M.S.S.'nin 24 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 79 gün, isminin baş harfleri M.A.S.'nin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 818 gün, isminin baş harfleri N.U.'nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren 42 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edilerek, 4 zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi ve herhangi bir suça karışıp karışmadığının tespit edilmesi gerektiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru da Demirhan bölgesinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 06: 30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından bölgede yapılan devriye ve muhaceret kontrollerinde isminin baş harfleri M.R’nin 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 41 gün, isminin baş harfleri M. I’nın 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren 938 gün, isminin baş harfleri I.A’nın 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 99 gün ve isminin baş harfleri Z.A’nın 22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 385 gün ikamet izinsiz olduklarının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli daireler ile yazışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç 8 zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.