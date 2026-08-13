Alayköy’de çalıştığı şirkete ait işlemlerden arta kalan alüminyumları çaldıktan sonra başka bir iş yerine satarak sahtekârlıkla para temin ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

51 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ö’nün, 18 Nisan - 21 Temmuz tarihleri arasında şirkete ait işlemlerden arta kalan alüminyumları çaldıktan sonra başka bir iş yerine 46 bin 660 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs önceki gün Alayköy’de tespit edilerek tutuklandı.

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan İ.Ö., dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Kaan Eyüpoğlu, olguları aktardı. Polis, 18 Nisan 2026 ile 21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Alayköy’de faaliyet gösteren bir firmada işçi olarak çalışan zanlının, müstahdemi olduğu şirkette yapılan işlemlerden arta kalan alüminyumları sirkat ederek Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine toplam 46 bin 660 Türk lirası karşılığında sattığını ve müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polis, şikâyetin 5 Ağustos 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının 11 Ağustos 2026 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek hakkında bulunan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, şirket yetkilisinin 5 Ağustos’ta yaptığı şikâyeti, zanlının ailesinin olaydan etkilenmesi nedeniyle 11 Ağustos’ta geri çektiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.