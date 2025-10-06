Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında, Yönem Anastasia Gündost (K-18), yönetimindeki ZK 607 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru geçmeye çalışan yaya Dilber Yağ’a (K-68) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Dilber Yağ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü park halindeki araca ve direğe çarptı

İskele’de dün saat 15.30 sıralarında, Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde, 249 miligram alkollü içki tesiri altındaki Pavlo Stoıka (E-38), yönetimindeki GB 137 plakalı salon araç ile Ünimar Çemberi istikametinden, Ecevit Meydanı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarptıktan sonra savruldu ve yolun sağında kaldırım üzerinde park halinde bulunan İbrahim Soykara’nın (E-40) sorumluluğundaki HV 765 plakalı salon araç ile demir talvar direğine çarptı.

Kazanın ardından GB 137 plakalı araç sürücüsü Pavlo Stoıka, ambulans ile hastaneye gitmeyi kendi isteğiyle reddetti. Pavlo Stoıka, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

-Ercan-İskele Anayolunda kaza: 3 yaralı

Ercan-İskele Anayolu üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, John Tega Omogbesıa'nın (E-30), yönetimindeki RD 771 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Gönendere-Serdarlı arasına geldiğinde, yolun sağ şeridine geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Tijen Gülek (K-57) yönetimindeki SZ 166 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan SZ 166 plakalı araç sürücüsü Tijen Gülek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde her iki ayağında parçalı kırık ve kafa travması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Güven Bozdağ Gülek (E-60) ise, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kalça kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

RD 771 plakalı araç sürücüsü John Tega Omogbesıa, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olup, tutuklandı.