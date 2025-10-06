Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin eski Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Bugünkü duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ, mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada sanıklardan M.B.S’nin kabul beyanının olmadığı belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada sanık S.G’nin davası 8 Ekim’e , sanık M.B.S’nin davası ise 18 Kasım’a ertelendi.

İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında 24 emare sunulmuş, sanık M.B.S., 20 davadan, S.G., ise 14 davadan itham edilmişti.