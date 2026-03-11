Lefkoşa’da aracın çarptığı 78 yaşındaki Fatma Ceylan ağır yaralandı.

Kaza saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

24 yaşındaki Ala Muhammed Hesain, yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan 78 yaşındaki Fatma Ceylan’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yaya, o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Fatma Ceylan kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma kapsamında JV 356 plakalı araç sürücüsü Ala Muhammed Hesain tutuklandı.