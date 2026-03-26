Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da polise küfredip bağıran 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de yolu karşıdan karşıya dikkatsiz şekilde geçerken devriye halindeki polislerin uyardığı R.D.(K-26) ve A.M.(E-19) polislere küfretti.

Aracın ön kaputuna vuran, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Güzelyurt, Gazimağusa ve Girne’de de polise küfrettiler

Öte yandan H.Y. (E-32), daha önceden kendisine kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan “mesele” yapıldığı gerekçesiyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs da tutuklandı.

Gazimağusa’da bu sabah saatlerinde alkollü içki tesiri altında nefes örneği vermeyi reddeden ve kendisine müdahale eden polislere küfredip bağıran D.G.(E-31) tutuklandı.

Öte yandan Girne Polis Müdürlüğü’nde bu sabah saatlerinde 65 miligram alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağıran H.İ.İ. (E-26) de tutuklandı.