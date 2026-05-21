Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nde (CÖŞ) görevli bir polis ekibi, aldığı ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’ndan çıkmaya hazırlanan 34 KEM 957 plakalı araçta arama gerçekleştirdi.

Zanlı Hakan Karaduman yönetimindeki araçta gerçekleşen aramada, sırt çantası içinde toplam değerleri 2 Milyon 225 bin TL olan 66 adet altın yüzük, 4 adet altın bileklik, 9 adet altın kolye ve 135 gram eritme külçe altın ele geçirildi. Yapılan ilk sorgulamada zanlı Hakan Karaduman ve Sevgi Karaduman, söz konusu altınları İstanbul’da çeşitli kuyumculardan aldıklarını ve kar amaçlı satmak üzere KKTC’ye getirdikleri yönünde ifade verdi.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar, ‘Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket (Kıymetli taşlar ve kıymetli metaller) ve 11 Mayıs tarihinde meydana gelen ‘Gümrüksüz Mal Tasarrufu’ suçlarından dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

ADAYA 5 GÜN ÖNCE GELİRKEN GETİRDİLER

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Doğuş Alacan, zanlıların 16 Mayıs tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan yönetimlerindeki 34 KEM 957 plakalı araçla çıkış yapmak için beklerken tespit edildiklerini söyledi. Polis, Girne CÖŞ ekiplerinin aldıkları bir bilgi doğrultusunda zanlı Hakan Karaduman yönetimindeki araçta gerçekleşen aramada 2 Milyon 225 bin TL değerinde bir çok ziynet eşyası tespit edildiğini söyledi. Yapılan ilk sorgulamada, zanlıların söz konusu ziynet eşyaları kar sağlamak için 11 Mayıs tarihinde KKTC’ye gümrüğe beyan etmeden soktuklarını ifade eden polis, 3 gündür mahkeme emri ile tutuklu olan zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde adaya 11 Mayıs tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptıklarını kaydederek iki zanlının da ülkede daimi bir ikametgahları bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçların ciddiyetine değinerek zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmelerine emir verdi.