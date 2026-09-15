2026-2027 eğitim öğretim yılının dün başlamasıyla birlikte Tatlısu İlkokulu’nda da öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, yeni eğitim yılının ilk gününde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletirken, okulda tamamlanan ve devam eden çalışmaları da açıkladı.

Tatlısu İlkokulu’nda öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir ortamda spor yapabilmeleri amacıyla bir süredir yürütülen çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirten Orçan, basketbol ve voleybol sahalarının öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Okul çevresinde kapsamlı temizlik çalışması da gerçekleştirildiğini ifade eden Orçan, mini halı sahanın ise tamamlanma aşamasına getirildiğini bildirdi.

“EĞİTİM KADAR SPOR VE SOSYAL GELİŞİMİ DE ÖNEMSİYORUZ”

Çocukların gelişiminin yalnızca derslerle sınırlı olmadığını vurgulayan Orçan, sporun, sanatın ve sosyal faaliyetlerin eğitim hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Orçan, “Çocuklarımızın eğitim kadar sporla, sanatla ve sosyal faaliyetlerle de gelişmelerini önemsiyoruz. Onların yüzündeki gülümseme ve geleceğe umutla bakmaları bizim en büyük motivasyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN BAŞARI MESAJI

Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Orçan, öğrencilere de seslenerek, “İlk dersiniz, ilk heyecanınız ve tüm eğitim hayatınız güzel anılarla dolu olsun. Hoş geldiniz çocuklar” dedi.

Tatlısu Belediyesi olarak eğitime yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Orçan, “Okulumuz, çocuklarımızın geleceği ve Tatlısu’muz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.