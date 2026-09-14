Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nın doğusunda bulunan Faiz Kaymak Sokak, drenaj altyapı çalışmaları nedeniyle 3 gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen İsmet İnönü Bulvarı 2’nci Etap Düzenleme Projesi kapsamında başlatılan çalışmalar nedeniyle Faiz Kaymak Sokak ile İsmet İnönü Bulvarı’nı birbirine bağlayan yol da (Kahve Dünyası yanı) trafiğe kapatılacak.

İsmet İnönü Bulvarı’nın ise araç trafiğine açık olacağı belirtildi.

Faiz Kaymak Sokak’ı kullanmayı planlayan sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları, bölgedeki trafik levhaları ve yönlendirme işaretlerine dikkat etmeleri tavsiye edildi.

