Girne Belediyesi tarafından yaz sezonu boyunca düzenlenen ücretsiz yaz spor kursları başladı.

Girne Belediyesi Spor Koordinatörü Seran Kaşif tarafından verilen bilgiye göre, planlandığı şekilde başlayan kurslara kayıtlar sürüyor.

Basketbol, voleybol, tenis ve pilates branşlarında verilen, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken yaz tatillerini de verimli geçirmelerine olanak tanıyan kurslara kayıtlar Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi üzerinden gerçekleştirebilir. Bilgi için 0533 871 29 29 numaralı, kayıt için ise 0392 815 10 08 veya 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.

Basketbol Kursları

Basketbol kursları, 6 - 10 yaş ve 11 - 15 yaş olmak üzere iki ayrı grup halinde salı günleri 18.00-20.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Spor Tesisleri’nde (Kaşgar Court Bölgesi) yapılıyor. 22 Temmuz’da başlayan basketbol kursları, 23 Eylül’e kadar devam edecek.

Voleybol

Voleybol kursları da benzer şekilde iki yaş grubuna hitap ediyor ve perşembe günleri aynı saatlerde Kaşgar Court’ta düzenleniyor. 24 Temmuz’da başlayan kurslar 25 Eylül’de sona erecek.

Tenis

Tenis kursları 8 - 14 yaş grubu için haftada iki gün; pazartesi ve çarşamba günleri 09.00 – 10.00 saatleri arasında. 21 Temmuz’da başlayan kurslar, 24 Eylül’e kadar devam edecek.

Pilates

Pilates kursu ise 16 yaş ve üzeri bireyler için düzenleniyor. Her cuma 19.15-20.00 saatleri arasında yapılan pilates kursları, Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’ndaki çim alanda düzenleniyor. 25 Temmuz’da başlayan kurslar, 26 Eylül’e kadar devam edecek.