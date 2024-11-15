Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart eşliğinde ara bölgede incelemelerde bulundu.

Lefkoşa’da açılabilecek yeni geçiş kapılarının belediye başkanları ve Colin Stewart buluşmasının ana gündemini oluşturduğu belirtildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısının gerekli olduğunu belirterek, başka yerlerdeki kapıların buna ön koşul olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu savundu.