Oymen yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı seçimler yapmak için ilk adımın ürün etiketlerini dikkatlice incelemek olduğunu ifade ederek, etiketlerin, ürünün içeriği, besin değeri ve güvenliği hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Oymen, gıda ürünlerinde mutlaka dikkate alınması gereken bir diğer önemli bilginin de son kullanım tarihi ya da üretim tarihi olduğunu vurguladı.

“Tavuk eti alırken, etiket üzerinde son tüketim tarihine dikkat etmek çok önemlidir. Tavuk gibi çabuk bozulabilen ürünlerde soğuk zincirin korunup korunmadığına bakılmalıdır” diyen Oymen, etin, pembe rengini korumasının, taze olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Oda Başkanı Oymen, balık alırken, gözlerin parlak ve şişkin olması ile etinin sert ve parlak olmasının, balığın taze olduğunun göstergeleri olduğuna da dikkat çekti.

Süt, yoğurt ve peynir gibi ürünlerin bozulma süresinin, üretim koşullarına ve saklama şartlarına göre değiştiğini ifade eden Oymen, süt ürünlerinin son kullanma tarihi geçmemiş olsa bile, ambalajında herhangi bir bozulma belirtisi (şişkinlik, sızıntı vb.) varsa, o ürünün tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Oymen, yumurta alırken, kabuklarındaki çatlaklar ya da yumuşaklıkların ürünün bozulmuş olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Bayram alışverişlerinde en çok tercih edilen tatlılardan birinin de çikolata olduğunu ifade eden Oymen, çikolatanın gerçek olup olmadığını anlamanın önemine dikkat çekti. Oymen, çikolata ve kokolin arasındaki farkı şöyle açıkladı:

“Gerçek çikolata, kakao yağı, kakao kütlesi, şeker ve süt bileşenlerinden yapılır. Çikolata yerine kullanılan kokolin ise genellikle kakao yağı yerine bitkisel yağlarla üretilir. Kokolin, daha ucuz maliyetli bir alternatiftir, ancak lezzet açısından daha az tatmin edici olabilir ve besin değerleri açısından çikolatadan fakirdir.”

Bayramda sağlığı ön planda tutarak, doğru ürünlerin tercih edilmesini temenni eden Oymen, bayramın, hem bedene hem de ruha sağlık ve huzur getirmesini diledi.