Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bugünkü görüşmelerinde, sürecin ileriye taşınabilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözünü ettiği “elverişli iklimin” oluşturulmasının önemini vurguladığını belirtti.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bir saatlik görüşmenin ana konularının Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu kaydetti.

Görüşmenin önemli bir kısmında yeni Güven Artırıcı Önlemler üzerinde uzlaşıya varılamadığını belirten Erhürman, var olan güveni de aşındırdığını düşündükleri dış ve iç girişimler konusundaki görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

- “Güven Artırıcı Önlemler’in hayata geçirilmesi, güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerekiyor”

Erhürman, “Süreci ileriye taşımak istiyorsak, Sayın Guterres’in sözünü ettiği ‘elverişli iklim’in oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için de hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi hem de güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurguladık.” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adada olamayacağını da kaydeden Erhürman, bir sonraki liderler görüşmesinin Holguin’in yokluğunda yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, bugünkü görüşmenin ardından bir sonraki liderler görüşmesinin 17 Eylül Perşembe saat 11.00’de ara bölgede olacağını açıklamıştı.