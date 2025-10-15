Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü yönetimi anlamlı ve güzel bir karara daha imza attı.

Gençlik Gücü yönetimi Cuma akşamı oynanacak olan Lefke karşılaşmasının bilet gelirlerini Filistin’e bağışlama kararı aldığını açıkladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan ve saat 19.30’da başlayacak karşılaşmaya tüm taraftarlar ve spor severler davet edildi.

Gençlik Gücü yönetiminin aldığı karar sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Gençlik Gücü olarak bu hafta sahaya sadece galibiyet için değil, Filistin için çıkıyoruz!

Tüm taraftarlarımızı ve spor severleri, Aksa Süper Ligi 5. Hafta maçımıza bekliyoruz.

Unutma!

Toplanan tüm gelir Filistin’e bağışlanacaktır.

17 Ekim 2025 Cuma

19:30

Lefkoşa Atatürk Stadı

Birlik olma zamanı, sahada da tribünde de Filistin’in yanındayız!”