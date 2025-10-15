Futbolda AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de 5. haftanın programı belli oldu. Pazar gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle karşılaşmalar 17 Ekim Cuma ve 18 Ekim Cumartesi günleri oynanacak. Program şöyle;

AKSA SÜPER LİG

17 EKİM CUMA

(15:30) Lefkoşa Atatürk Stadı / Yenicami - Dumlupınar

(19:30) Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı / Doğan Türk Birliği - Mesarya

(19:30) Lefkoşa Atatürk Stadı / China Bazaar Gençlik Gücü - Lefke

18 EKİM CUMARTESİ

(15:30) Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı / Karşıyaka - Küçük Kaymaklı

(15:30) Cihangir Stadı / Cihangir - Gönyeli

(15:30) Mormenekşe Cemal Balses Stadı / Mormenekşe - Yeniboğaziçi

(15:30) Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı / Alsancak Yeşilova - Çetinkaya

(19:30) Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı/ Mağusa Türk Gücü - Esentepe

AKSA 1. LİG

17 EKİM CUMA

(15:30) Cihangir Stadı / Değirmenlik - Baf Ülkü Yurdu

(19:30) Güzelyurt Üner Berkalp Stadı / Binatlı - M. Hacıali Yılmazköy

(19:30) İskele Cumhuriyet Stadı / DND L. Gençler Birliği - Hamitköy

18 EKİM CUMARTESİ

(15:30) Göçmenköy Stadı / Göçmenköy - Yalova

(15:30) Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı / Düzkaya - Serveroğlu Geçitkale

(15:30) Maraş Necip Halil Kartal Stadı / Maraş - Türk Ocağı Limasol

(15:30) Kaplıca Emre Genç Stadı / Kaplıca Karadeniz 61 - Atoll Kozanköy

(15:30) Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı / Aslanköy - Lapta