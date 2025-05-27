Süper Ligin başkent ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü T.S.K yeni başkan Zeeb Choudhry ve yönetim kurulu KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Gençlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda

gerçekleştirilen ziyarette kulübün geleceğe yönelik projeleri ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

China Bazaar Gençlik Gücü T.S.K yeni başkan Zeeb Choudhry ve yönetim kurulu KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette kulübümüz ile ilgili geleceğe yönelik projelerimiz ele alınmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Kabullerinden dolayı KTFF Başkanına teşekkür eder, ülke futbolu ve gençleri adına Gençlik Gücü ailesi olarak yorulmadan çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.