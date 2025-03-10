Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, takımın Teknik Direktörü Turan Altay ile 2025-26 sezonu için anlaşma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada “Taraftarımızın desteğiyle, disiplinli çalışmamızla ve kazanma azmimizle seneye kupalara talip olmak için sahada olacağız. Hocamıza güvenimiz tam, inancımız sonsuz!” ifadeleri kullanıldı.

Konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“CB Gençlik Gücü Efsane Hocamız Turan Altay İle Önümüzdeki Sezonda da Yola Birlikte Devam Etmek Üzere Anlaşmaya Vardı!

Tecrübesi, vizyonu ve liderliğiyle takımımıza camiamıza güç katmaya devam edecek olan hocamızla birlikte, büyük hedeflere yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Taraftarımızın desteğiyle, disiplinli çalışmamızla ve kazanma azmimizle seneye kupalara talip olmak için sahada olacağız.

Hocamıza güvenimiz tam, inancımız sonsuz!

Birlikte daha güçlü, birlikte zirveye!”