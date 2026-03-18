Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Rüya Sakallı, Burak Yiğit

Cihangir: Türkkan Delideniz, Sercan Demirman (Dk 89 Ali Bayır), Selçuk Sergeç, Yusuf Beyazi, Berkem Nurdal, Fikret Yağcıoğlu (Dk 66 Berhan Çelme), Hakan Karacaoğlu, Ebuka, Babacar, Uğur Naci Gök (Dk 85 Eray Vudalı), Hasan Ulukök (Dk 89 Yakup Şen)

Lefke: İrfan Özbay, Yılmaz Şipal, Mustafa Tahsildaroğulları, Kaan Savaşkan (Dk 85 Gökhan Titiz), Aykut Esmerarslan (Dk 85 Caner Sevin), Chıdı, Arda Karanfiloğlu, Seydi Sümer (Dk 66 Süleyman Sarı), Fourmy, Kouassı (Dk 85 Erkan Yolaç), Mustafa Süzgen (Dk 50 Candy)

Goller: Dk. 46 Fikret Yağcıoğlu, Dk. 49 Uğur Gök, Dk. 60 ve 65’Babacar(Pen.)(Cihangir) Dk. 21Fourmy, Dk. 55 Kouassı (Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 23. Hafta maçında lider Cihangir, Lefke’yi konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Lefke maçını Osman Özpaşa yönetti. Aşırı rüzgâr altında oynanan maçın ilk devresinde daha etkili olan Lefke, Fourmy’nin golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye fırtına gibi giren Cihangir, Fikret ve Uğur’un golleriyle 2 – 1 öne geçti. Toparlanan Lefke, Kouassi ile 2 – 2’yi yakaladı.

Cihangir, 60 ve 65’te Babacar’ın 2 penaltı golüyle maçı 4 – 2 kazanırken, Şeker Bayramına şeker gibi galibiyetle girdi.

Lefke ise maçı kaybederek play out hattına geriledi.