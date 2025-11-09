Stat: Erdal Barut Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet V. Çelik, Ahmet Genç
Esentepe: Ali Karal, Ege Can(Oledimeji Adewole), Mehmet, Sander Brauer Ersoy, Dursun, Tuğra Kılıç (Kaya), Salih (Dinçer), Benjamin Bieleu, Olamilekan Abdulganiyu, Osman, Lukman Adeshina.
C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, İsmail, Ahmet, Ünal, Mustafa Kemal, Mehmet (Adil), Hasan (Salih Güvensoy), Amara Fofana(Mahmut), Issiaka Bamba, Mustafa Sakallı, Semih.
Goller: Dk.13 Benjamin Bieleu (Esentepe) Dk.39 Hasan Akkuyu Dk.42 ve 90+2 Semih Ünaldı (G. Gücü)
Kırmızı Kart: Dk.90+1 Lukman Adeshina (Esentepe)
Süper Lig’in 8’inci haftasında Esentepe’nin konuğu olan China Bazaar Gençlik Gücü, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Erdal Barut Stadı’nda oynanan mücadelede açılışı 13’üncü dakikada Benjamin Bieleu yaptı ve Esentepe'yi 1-0 öne geçirdi. Gençlik Gücü, önce 39’uncu dakikada Hasan Akkuyu, sonra da 42’nci dakikada Semih Ünaldı ile bulduğu peş peşe gollerle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci devrenin de büyük bir bölümü 2-1’lik skorla geçilirken, 90+2’nci dakikada yeniden sahneye çıkan Semih Ünaldı gol perdesini kapatan isim oldu. Esentepe’de Lukman Adeshina 90+1’inci dakikada kırmızı kart gördü.
China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve 2’nci sıraya yükseldi. Esentepe ise aldığı mağlubiyet sonrasında 9 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta China Bazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği, Esentepe ise Küçük Kaymaklı deplasmanına gidecek.
Foto: Esnetepe – GG
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
8
|
7
|
0
|
1
|
26
|
12
|
14
|
21
|
2.
|
8
|
6
|
2
|
0
|
24
|
6
|
18
|
20
|
3.
|
8
|
6
|
2
|
0
|
22
|
11
|
11
|
20
|
4.
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17
|
8
|
9
|
16
|
5.
|
8
|
4
|
1
|
3
|
20
|
16
|
4
|
13
|
6.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
14
|
9
|
5
|
11
|
7.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
15
|
14
|
1
|
11
|
8.
|
8
|
3
|
2
|
3
|
8
|
13
|
-5
|
11
|
9.
|
8
|
3
|
1
|
4
|
14
|
21
|
-7
|
10
|
10.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
15
|
16
|
-1
|
9
|
11.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
21
|
24
|
-3
|
9
|
12.
|
8
|
2
|
3
|
3
|
17
|
21
|
-4
|
9
|
13.
|
8
|
1
|
5
|
2
|
15
|
14
|
1
|
8
|
14.
|
8
|
2
|
2
|
4
|
11
|
21
|
-10
|
8
|
15.
|
8
|
0
|
1
|
7
|
9
|
25
|
-16
|
1
|
16.
|
8
|
0
|
0
|
8
|
8
|
25
|
-17
|
0