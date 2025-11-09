Stat: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet V. Çelik, Ahmet Genç

Esentepe: Ali Karal, Ege Can(Oledimeji Adewole), Mehmet, Sander Brauer Ersoy, Dursun, Tuğra Kılıç (Kaya), Salih (Dinçer), Benjamin Bieleu, Olamilekan Abdulganiyu, Osman, Lukman Adeshina.

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, İsmail, Ahmet, Ünal, Mustafa Kemal, Mehmet (Adil), Hasan (Salih Güvensoy), Amara Fofana(Mahmut), Issiaka Bamba, Mustafa Sakallı, Semih.

Goller: Dk.13 Benjamin Bieleu (Esentepe) Dk.39 Hasan Akkuyu Dk.42 ve 90+2 Semih Ünaldı (G. Gücü)

Kırmızı Kart: Dk.90+1 Lukman Adeshina (Esentepe)

Süper Lig’in 8’inci haftasında Esentepe’nin konuğu olan China Bazaar Gençlik Gücü, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Erdal Barut Stadı’nda oynanan mücadelede açılışı 13’üncü dakikada Benjamin Bieleu yaptı ve Esentepe'yi 1-0 öne geçirdi. Gençlik Gücü, önce 39’uncu dakikada Hasan Akkuyu, sonra da 42’nci dakikada Semih Ünaldı ile bulduğu peş peşe gollerle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci devrenin de büyük bir bölümü 2-1’lik skorla geçilirken, 90+2’nci dakikada yeniden sahneye çıkan Semih Ünaldı gol perdesini kapatan isim oldu. Esentepe’de Lukman Adeshina 90+1’inci dakikada kırmızı kart gördü.

China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve 2’nci sıraya yükseldi. Esentepe ise aldığı mağlubiyet sonrasında 9 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta China Bazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği, Esentepe ise Küçük Kaymaklı deplasmanına gidecek.

Foto: Esnetepe – GG

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

