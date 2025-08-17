Binatlı alt yapısı Selden’e emanet
Süper Ligde şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona hazırlanan China Bazaar Gençlik Gücü, 1. Ligin yeni takımı Baf Ülkü ile hazırlık maçında karşılaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelen 2 ekibin mücadelesinde baştan sona üstün oynayan ve etkili bir performans sergileyen China Bazaar Gençlik Gücü, sahadan 8 – 1’lik çok farklı bir skorla galip ayrıldı.