Süper Ligde şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona hazırlanan China Bazaar Gençlik Gücü, 1. Ligin yeni takımı Baf Ülkü ile hazırlık maçında karşılaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelen 2 ekibin mücadelesinde baştan sona üstün oynayan ve etkili bir performans sergileyen China Bazaar Gençlik Gücü, sahadan 8 – 1’lik çok farklı bir skorla galip ayrıldı.