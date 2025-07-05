Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, yaya 56 yaşındaki Selda Büyükeğilmez yaralandı.

74 yaşındaki Şükran Tüzün, yönetimindeki LG 258 plakalı salon araçla park yerinden geri geri hareket edip, yola giriş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu gaza basarak, duran 45 yaşındaki Ülkü Türken yönetimindeki VN 773 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmaya müteakip LG 258 plakalı araç sürücüsü yine dikkatsiz şekilde ani olarak ileri doğru hareket etmesi sonucu, o esnada kaldırım üzerinde durmakta olan yaya 56 yaşındaki Selda Büyükeğilmez’e çarpıp, durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı.