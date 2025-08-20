Aksa 1. Ligin köklü kulüplerinden L. Gençler Birliği kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Cemre Yıldızev yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençler Birliği’nde yönetim teknik direktör Yıldızev’in talebi doğrultusunda Türkiyeli futbolcu hakkının birini Türkiye BAL Ligi’nden yaptı.

BAL Ligi Avrupa bölgesi takımlarından Küçükçekmece SF futbolcusu Sinan Biter Gençler Birliği’ne transfer oldu.

27 yaşında olan ve birçok BAL Ligi takımında forma giyen Sinan Biter her iki kanatta da oynayabilen golcü bir futbolcu olarak biliniyor. Biter, Gençler Birliği yöneticileriyle dün kulüp lokalinde bir araya gelerek anlaşmaya imza attı.