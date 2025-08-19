Dört yıldır aralıksız olarak ligin en uzun soluklu takımıyla sayısız şampiyonluğa imza atan tecrübeli koç Hasan Kasap, iki yıl daha Gençler Birliği’nin başında sahaya çıkacak imzayı attı.

Kasap, yaptığı açıklamada yönetimle birlikte güçlü bir kadro oluşturduklarını vurguladı:

“Sayısız şampiyonluk yaşadığım bu camiayla yeni sezona bu sezon erken başlayacağız. Birkaç nokta takviyeyle birlikte iç transferi de tamamladık. Yakında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu yıl da hedefimiz net: Gençler Birliği her kupanın en büyük adayıdır!”

Kasap’ın tecrübesi ve oluşturduğu kadro ile Gençler Birliği’nin iddiası, yönetimde ve camiada şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda