Kılıf & Kılıf Pro Lig Final Serisi’nin ilk maçında China Bazaar Ada’yı 81-49 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Caesar Larnaka Gençler Birliği, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Bugün oynanacak Final serisinin ikinci maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Caesar Larnaka Gençler Birliği Başantrenörü Dzmitry Paliaschuk, seriye iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek oyuncularının maç boyunca belirlenen oyun planına sadık kaldığını söyledi.

İlk karşılaşmada ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu ifade eden Paliaschuk, “Oyuncularımız savunmada ve hücumda disiplinli bir oyun sergiledi. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonumuzu koruduk ve sahadan farklı galibiyetle ayrıldık. Ancak serinin henüz başındayız. Önümüzde çok önemli bir maç var ve aynı ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

5 Haziran Cuma günü Gazimağusa MAGEM Arena’da oynanacak ikinci final maçına hazır olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, taraftarlara da çağrıda bulundu.

Paliaschuk, “Taraftarlarımızın desteği bizim için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Final serisinin ikinci maçında da onların desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacağız ve tribünlerden gelecek enerji takımımıza güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Paliaschuk, kadroda sakat veya cezalı oyuncu bulunmadığını belirterek, tüm oyuncuların yüksek motivasyon ve konsantrasyonla çalıştığını söyledi.

Kırmızı-siyahlılar, final serisinin ikinci maçında bugün saat 19.00’da MAGEM Arena’da China Bazaar Ada ile karşı karşıya gelecek. Caesar Larnaka Gençler Birliği, mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride durumu 2-0’a getirmeyi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj daha elde etmeyi hedefliyor.