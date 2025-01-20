Larnaka Gençler Birliği Basketbol Takımı (LGBSK), 20 Ocak 2025 Pazartesi günü İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri için özel bir gösteri maçı düzenledi. Şampiyon sporcular, öğrencilere sporun eğlenceli ve birleştirici gücünü gösterirken, onları geleceğin şampiyonları olmaya teşvik etti.

Gösteri maçında öğrenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de profesyonel sporcuların performansını yakından izleme fırsatı buldu. Maç sonrası oyuncular, öğrencilere imza dağıtarak hatıralarını ölümsüzleştirdi. Etkinliğe katılan sporcular, çocuklara ilham vermeyi amaçladıklarını vurgulayarak, benzer etkinliklerle okullara ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

TAKIMIN SPORA KATKI SÖZÜ

LGBSK Basketbol Şubesi Başkanı Erkut Yılmabaşar, takım koçlarından Dzmitry Paliaschuk ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, spor sevgisinin yaygınlaştırılması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi için bu tür organizasyonların önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte emeği geçen okul müdürü Cenk Vamık, İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilere teşekkürler edildi.

SPORLA GELECEĞİ İNŞA ETMEK

LGBSK oyuncuları, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde büyük bir rol oynadığına dikkat çekerek, eğitimin yanında sporun da hayatın bir parçası olması gerektiğini vurguladılar. Takımın bu anlamlı ziyareti, gençlerin spora olan ilgisini artırarak gelecekteki şampiyonların yetişmesine ilham oldu.