BTM 2. Lig 5. Grup’ta mücadele edecek olan Civisil Ardahan SK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 1461 İskele Trabzonspor’dan genç yetenek İsmail Osum’u kadrosuna kattı.

İsmail Osum, Kıbrıs futbolunun tanınmış isimlerinden Abbas Osum’un oğludur ve babasının yetiştiği kulüp olan Civisil Ardahan SK’da forma giyecek olması, hem kulüp hem de aile için ayrı bir anlam taşıyor. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Larnaka Gençlerbirliği’nde de forma giyen genç futbolcu, tecrübesiyle takımına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Civisil Ardahan SK, bu sezon 1461 İskele Trabzonspor, Boğaziçi SK, Gönendere SSKSK, Ötüken TKOSK ve Serdarlı GB gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek. İsmail Osum’un transferi, takımın hücum hattını güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.