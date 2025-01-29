Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları ile Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Genç Kızlarda üçüncülük ve final maçları dün oynandı.

Günün ilk karşılaşması Erenköy Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi arasında 3. lük için oynandı. Erenköy Lisesi müsabakayı 3-1 kazanarak şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

ŞAMPİYON NKL

Voleybol Genç Kızlarda rakibi Gazimağusa TMK’yı mağlup eden Namık Kemal Lisesi şampiyon oldu.

Namık Kemal Lisesi’nin ilk 2 seti 25-19’luk skorla kazandığı maçın 3. setini 25 - 22 GMTMK kazanırken 4. sette rakibini 25-18 mağlup eden NKL karşılaşmayı 3 – 1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Sıralama

1. NKL

2. GMTMK

3. Erenköy Lisesi

4. 20 Temmuz Fen Lisesi