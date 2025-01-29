TUBORG Birinci ligi A grubunda lider Dimaond Child Darts Derneği deplasmanda Dağyolu Darts Derneği ile karşılaştı ve çok rahat bir şekilde maçtan 4-12 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grupta ikinci sırada bulunan Yeni Vadili Darts Derneği ise deplasmanda Lefkoşa Darts Birliği ile karşılaştı ve karşılaşmadan 13-3 galip ayrılarak gecenin en farklı galibiyetini aldılar. Ozanköy Spor kulübü deplasmanda Mesarya Darts Birliği ile karşılaşması 8-8 berabere biterken, Düzova Spor Kulübü ile Mesarya Darts Birliği karşılaşmasından da galip gelen çıkmadı ve maç beraberlik ile biterken iki takım bir puan ile haftayı kapattılar.

ÇALTİNOĞLU RÜZGAR GİBİ ESTİ

TUBORG 1. Ligi’nde 6’ncı hafta maçlarında Tahir Çaltinoğlu rüzgarı esti. Takımın galibiyetinde önemli rol oynayıp oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan, ayrıca darts oyununun rekoru olan en yüksek sayıdan bitirme (170 Finiş) başarısını gösteren ve oynadığı karşılaşmalarda maksimum skor olan 2 adet en yüksek sayı atma (2x180) başarısını gösteren Diamond Child Darts Derneği takımı oyuncusu Tahir Çaltinoğlu, yan ödül sıralamalarında da liderliğini koruyarak haftanın sporcusu olmayı bu haftada hak ettiğini göstermiş olduGeceye damga vuran bir diğer olay ise Diamond Child Darts Derneği takımı oyuncusu Tahir Çaltinoğlu, bir maçta 2 kez 180 atma başarısı göstererek Birinci Lig’de haftanın en iyi oyuncusu oldu.

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child D.Der. 6 6 0 0 69 27 42 18

Yeni Vadili Darts Dernği 6 5 0 1 62 34 28 15

Dağyolu Darts Derneği 6 3 1 2 49 47 2 10

Ozanköy Spor Kulübü 6 2 1 3 46 50 -4 7

Mağusa Kültür Derneği 6 2 1 3 44 52 -8 7

Lefkoşa Darts Birliği 6 1 1 4 38 58 -20 4

Düzova S.K. 6 1 1 4 35 61 -26 4

Mesarya Darts Birliği 6 0 3 3 41 55 -14 3

Mesarya Darts Birliği - Ozanköy Spor Kulübü : 8-8

Dağyolu Darts Derneği - Diamond Child Darts Derneği : 4-12

Lefkoşa Darts Birliği - Yeni Vadili Darts Dernği : 3-13

Düzova S.K. - Mağusa Kültür Derneği : 8-8